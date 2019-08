La Maison de la mirabelle à Rozelieure

On connaît la mirabelle de nom, mais savez-vous comment elle se récolte ? Sur quel terrain ? Et saviez-vous que l'on fabriques des cosmétiques, des huiles et autres parfums à partir des fleurs de mirabelles ?

La Maison de la Mirabelle de Rozelieures (Meurthe-Et-Moselle) vous invite toute l'année à découvrir LA spécialité lorraine par excellence, et sous toutes ses formes !