La Marqueterie selon Marie-Hélène Poisson

Marie-Hélène Poisson a "usé ses fonds de culottes à l'Ecole Boule en ébénisterie, marqueterie et gravure ornementale". Elle est spécialiste du mobilier Boule puisqu’elle se consacre depuis quatre générations à la restauration des meubles et objets en marqueterie Boulle des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Son atelier est installé à Savigny sur Braye.

https://www.atelier-mhp.com/fr/