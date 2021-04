La mer : un patrimoine commun , très convoité !

La mer n'est pas seulement ce bleu infini qu'on " voit danser au fond des golfs clairs" . C'est un patrimoine commun , qui couvre plus de 67 % de la surface du globe . Elle suscite toujours les plus folles aventures comme le Vendée Globe et fait naitre des personnalités hors du commun comme Eric Tabarly , qui fut , un temps , angevin . Elle est aujourd'hui le terrain d'affrontements nationaux parce qu'elle recele des trésors . Hélène Terrom , enseignant chercheur à l' UCO , spécialiste de droit de la mer , explique les enjeux ."