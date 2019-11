Le groupe de patoisan de Les Marches nous parle de la météo



La météo d’la Bèlôte



D - Tu te souviens Maurice quand la Bèlôte venait chez vous, la famille Kalan,

pour la veillée ?

M - L’v’nivè todlon vé lè sat eurè kan t-on aviévè shanvi dè gouto.

D - C’était un vrai personnage. On ne peut pas imaginer une femme plus

singulière.

M - Oua, l’no kontovè d’z-istoérè éstraordinérè : On kou, y’étè s'n’éfan, le Glode,

k’étè alo a Madagaskor pè fore son « sarviche » é k’aviévè éto oblija d’béché

la téta pè passo d’zo l’tropik di kaprikorne.

D - Oui je me souviens de cette histoire ; ce n’est pas banal de se baisser pour

passer sous un tropique !

M - É n’otre kou, kan t-on l’aviévè opéro d’la katarata, l’a biè vie k’le doktèr

aviévè b’to so ji djè on bol ! Poé l’a biè vie kan t-i lo z’a lavo.

D - Oui, ses yeux dans un bol, c’était un grand moment de l’opération.

M - É kan t-on al’movè la radio, l’étiévè konplètamè r’torno kan l’végévè k’mè on

ji var djè on kouin di poste.

D - Cet œil vert lui faisait vraiment peur.

M - L’sè fajévè tota p’tchouta é djévè « i mè r’gorde !, i mè r’gorde ! »

D - Elle était persuadée qu’un esprit malin, un sarvan était dans le poste. Le

bulletin météo de la semaine était un grand moment de la soirée du

dimanche.

M - To l’monde la r’gardove è réjè, to l’monde aviévè r’marko kè pè biè

konprèdre l’fransé, la Bèlôta deviévè répèto shoke mô fransé è patoé.

D - Le présentateur disait : Bulletin météorologique de la semaine prochaine.

M - La Bèlôta djévè : L'tè k’fara la s’man-na k'vin.

D - Le présentateur : Lundi matin il fera frais au lever du jour,

M - La Bèlôta : D’lon matin i fara fré a la poèta di zhor,

D - Cinq degrés à Chambéry, deux à Thoiry et six à Apremont.

M - Sin d’gré a Shanbéry, dou a Toéri é ché a Opramon.

D - Puis en milieu de matinée, les températures s’élèveront.

M - Poué i mètè d'la mat'no, lè tèpératurè montéron.



D - Et le soleil sera de plus en plus généreux sur toute la Savoie du nord au sud.

M - La Bèlôta kontinouove a marmono : é l'soloè sara de ple z-è ple zhouénéreu

chi tota la Savoé, di nor i sud.

D - À midi, les températures seront en forte progression.

M - A mizhor, lè tèpératurè saron è fourta progréchon.

D - Et supérieures aux normales de saison durant une bonne partie de la journée,

M - É ple yôtè k'lè nourmè d'saézon pèdè na bouona partchia d’la zhorno.

D - Elles atteindront plus de 33°.

M - I fara ple d'trèta-tré d’gré.

D - En fin d’après-midi le ciel se couvrira.

M - È fin d'vépreno le syél s’ènyobléra.

D - Et le vent soufflera en rafale,

M - É l’vè sofléra pè r-akou,

D - Avant l’arrivée de nombreux orages.

M - Dèvan l’arvo d’on moué d’orazhe.

D - Qui éclateront avec de nombreux éclairs,

M - K'von pèto avoué on moué d’élédè,

D - Des tonnerres et grondements.

M - Dè t’nér avoué dè barot'mè.

D - Les précipitations seront fortes, 90 millimètres,

M - Lè préssipitachon saron groussè, nonanta milimétre,

D - Attention aux débordements des rivières et des ruisseaux.

M - Atèchon i débordamè d'lè r'viérè é d'lo nan.

D - Le brouillard s’installera ensuite jusqu’à la nuit qui sera froide sous un ciel étoilé.

M - Apré l’brouyor rèstéra jiska la né, ki sara fréda d’zo on syél plè d'étèlè.

D - Mardi, même type de temps,

M - D’mor l’tè sara to parié,

D - Les températures recommencent à grimper pour aller jusqu’à 34° en plaine.

M - Lè tèpératurè r’komèchon a krétrè pè alo jiska trètè katre degré è plan-na.



D - Les prévisions pour les jours prochains, mercredi beau temps sec.

M - Lè prévijon pè lè zhor proshin : d’mékre bô tè, sé.

D - Jeudi, temps chaud et sec, quelques nuages en altitude en soirée.

M - D’zhou, tè shô é sè, kokè niolè è montanya dèvan la né.

D - Vendredi et samedi seront les deux journées les plus chaudes de la semaine.

M - D’vèdre é d’sandre saron lè doué zhorno lè ple shôdè d’la sman-na.

D - Dimanche verra une forte baisse des températures et l’arrivée d’une grosse

perturbation.

M - La d’mèze vara na f