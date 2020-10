La mort de Sardanapale

C’est le tableau manifeste de la peinture romantique qui a été opposé pendant le salon de 1827 à l’Apothéose d’Homère d’Ingres. Si on en reste aux critiques, Victor Hugo a dit à propos de ce grand tableau de 4 m sur 5 qu’il était une « chose magnifique et si gigantesque qu’elle échappe aux petites vues » et Baudelaire considérait qu’il est « merveilleux comme un rêve ».

Comme un rêve ou comme un cauchemar : il y a du mouvement, voire du désordre de partout dans ce tableau, on est presque perdu. On en prend plein la vue, il y a une profusion de personnages, tant humains qu’animaux, tant vivants que morts. Tous les éléments s’entremêlent, les corps s’enchevêtrent, les étoffes et les bijoux saturent l’espace. Le peintre penche certains éléments du décor vers nous. Nous sommes invités à basculer dans la folie de cette toile, dans le flot impérieux rouge sang qui se déverse vers nous dans une brûlante diagonale.

Cette toile est un sommet de la peinture romantique. Ce mouvement soutient la primauté de la couleur sur la ligne. La couleur est presque le sujet même de la toile qui est entièrement saturée de rouge, de jaune, et d’une brume marron chaude animée par des flammes. Il y a un immense lit rouge couronné par des têtes d’éléphants d’or, des coussins et des étoffes rouge sang. Et ce rouge contraste singulièrement avec les textiles blancs et la grande pâleur de la peau des femmes.

Ce tableau raconte l'histoire affreuse d’un roi légendaire qui, alors qu’il est en train de perdre son pouvoir suite à une trahison, choisit de s’immoler et il emporte avec lui ses concubines, ses richesses, ses chevaux et ses serviteurs. Le feu les dévore tous. Le roi barbu et sombre contemple les flammes, un de ses serviteurs lui apporte une aiguillière et une coupe en or et une serviette. On aperçoit un éventail en plume de paon comme si le roi cruel tenait à son confort jusqu’à dans la mort. C’est le seul personnage calme du tableau. Autour de lui, la souffrance se déchaîne, une femme à demi nue est en train de se pendre avec sa robe, une autre va être poignardée par un garde au visage effrayant. Etendue sur le lit, au pied du roi, une femme à demi nue est couchée sur le ventre, son corps est abandonné, déjà morte. Il s’agit de Myrrha, une esclave grecque, favorite du roi. En bas du tableau un cheval carapaçonné d’or et de plumes est tiré dans le brasier par un serviteur noir. Ce tableau s’inspire à la fois d’un roman de Lord Byron et de la bibliothèque historique de Diodore de Sicile.

C’est un tableau romantique mais aussi très marqué par le mouvement pictural de l’orientalisme. Le peintre met en scène un Orient complètement fantasmé. Quelques années plus tard le peintre se rendra en Algérie et il livrera des toiles plus proches de la réalité notamment Algéroise. Delacroix prend le prétexte de Byron pour projeter sur sa toile ses rêves orientaux. Il prête à l’Orient tout ce qui fascine son époque : la barbarie, la passion et la sensualité débridée. Des rêves remplis de femmes sensuels et alanguies, de serviteurs dociles et musclés, des bijoux et d’or. Le roi Sardanapale pousse le raffinement jusqu’à porter des bagues à chacun de ses doigts de pieds.