La Mure : 1ère ligne électrifiée de chemin de fer

Depuis longtemps on exploitait le charbon aux environs de La Mure. Et de lourds chargements étaient tirés par les chevaux dans la descente de Laffrey. Tellement lourds que parfois ils poussaient les chevaux, provoquant bien des accidents. On fit appel à de nombreux spécialistes et on construisit la première ligne de chemin de fer de montagne (142 ouvrages d'art, dont 5 ponts, 7 viaducs, 18 tunnels). "C'est un des travaux les plus grandioses que l'imagination humaine ait jamais osé rêver !" dira le ministre des Travaux Publics en l'inaugurant. Et très vite, cette ligne deviendra la première ligne électrifiée au monde !