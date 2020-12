La navigation sur la Sèvre niortaise, des bateaux et des hommes

Armand Bérart

Vendéen d’adoption passionné d’Histoire et de Littérature, Armand Bérart est enseignant en Histoire et écrivain. Acteur bénévole au Puy du Fou pendant de longues années, il s’investit depuis l’enfance dans de nombreuses associations liées à l’Histoire vendéenne et a créé la maison d’édition Le Lys et le Lin. Armand Bérart est également passionné de musique, de théâtre et de cinéma ainsi que par les voyages.