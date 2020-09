La passion historique d'un jeune auteur de 19 ans : Kilian Jonet

Né en 2001 à Angers, Kilian Jonet est passionné d’Histoire et plus particulièrement des Guerres de Vendée. Il a à cœur de transmettre ces épisodes historiques peu enseignés dans les programmes scolaires. Il est l'auteur d'une pièce de théâtre évoquant la vie tumultueuse de Renée Bordereau, dit "Brave l'Angevin", cavalière émerite de l'armée catholique et royale. Elle vient d'être publiée sous le titre "la Mémoire des Guerres" aux éditions Amalthée.