La Présentation au Temple

La scène de la Présentation de Jésus au Temple est souvent confondue avec celle de la Circoncision. Les personnages présents sont en effet les mêmes : Marie et l'Enfant Jésus, Joseph tenant les tourterelles en sacrifice, le vieux Syméon et Anne la prophétesse. Les peintres, surtout au XVII°s, aiment à représenter la scène et ce, jusqu'à l'aube du XX°s.