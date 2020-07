Rediffusion de l'émission du 17/10/2019

Passion parfumée et enjeux politique dans l'Ancien Testament. Martine Biard raconte comment la passion amoureuse entre la Reine de Saba et le roi Salomon favorisa, grâce aux parfums et par les liens du sang, une route commerciale déterminante entre la Corne d'Or de l'Afrique et Israël ".