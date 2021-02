La residence episcopale 1/2

La résidence de l’évêque n’a pas été construite pour cette destination, mais pour abriter un autre dignitaire ecclésiastique, à savoir le doyen du chapitre de la cathédrale.



Sa construction correspond à l’époque où Strasbourg est devenue une ville française et répond donc à un étonnant mélange entre le style français et les techniques et matériaux alsaciens.



Confisquée à la révolution, la résidence a connu toutes sortes de péripéties avant d’être affectée officiellement par l’Etat, en 1843, à la résidence de l’évêque de Strasbourg.