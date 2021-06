La restauration de l’église de Saint-Laurent-la-Roche

La première tranche des travaux pourrait débuter à l’automne prochain…

Elle comprendrait la mise aux normes électriques et la réfection d’une partie du toit de l’église de Saint-Laurent-la-Roche.

Pour financer ce chantier, la commune nouvelle de La Chailleuse (Chayeuse) dans le Jura et l’Amive, l’Association de mise en valeur de l’église, ont lancé une souscription avec la Fondation du Patrimoine.

Guillaume Rochon s'est rendu sur place et a visité l'édifice avec la coprésidente de l'Amive, Béatrice Genet.