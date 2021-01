La Saga des Siècles - 20 février 2021 à 18:30

Charles-Edouard Guilbert

Charles-Edouard Guilbert-Roed, est doctorant en Histoire de l’Architecture à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes sous la direction du Professeur Jean-Michel Leniaud. Le sujet de thèse porte sur la question du renouvellement formel de l’architecture du XXe siècle avec l’utilisation du lamellé-collé au travers de ses capacités techniques, formelles et esthétiques. Ses recherches doctorales prolongent un travail amorcé dans son Mémoire de Maîtrise sous la direction de Claude Massu, Professeur. Il a en outre soutenu un Mémoire de Master II d’Histoire de l'Architecture à l’Université Panthéon-Sorbonne sous la direction de Claude Massu, Professeur. Guide professionnel conférencier, il a été en charge de la médiation architecturale du quartier de la Défense et de visites du patrimoine architecturale de Paris des XIXème, XXème et XXIème siècles. Au sien de l’Ensemble Scolaire Saint-Michel de Picpus à Paris, il a été en charge de voyages culturels ainsi que de l’animation Pastorale au Collège. Avant d’arriver à Blois, il était pendant deux ans Chef du Bureau du Développement des Projets du Diocèse Patriarcal latin de Jérusalem en charge du suivi de projets à Chypre, Israël, Palestine et Jordanie pour la réalisation des projets, éducatifs, culturels et sociaux. Il était aussi en charge de la valorisation du patrimoine culturel. Aujourd’hui Chef d’établissement coordinateur de l’Ensemble Scolaire Notre-Dame des Anges à Vineuil, il est membre pour le Diocèse de Blois de la Commission d’Art Sacrée, il anime aussi l’émission sur RCF Loir-et-Cher la Saga des Siècles.