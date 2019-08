La Sarthe, une terre d'automobile

Cette semaine dans Carrefour du Maine, pour ce nouveau numéro de l'émission « L'Automobile en Sarthe », Nicolas Pelletier et ses invités reviennent sur 100 ans d'automobile en Sarthe. Pour en parler, Hervé Guyomard et Pierre-André Bizien, auteurs de « L'ACO, un siècle de vie associative et sportive », un livre paru aux éditions de l'ACO.