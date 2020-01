La société métallurgique de Normandie à Colombelles

Avez-vous déjà remarqué en arrivant à Caen en provenance de Rouen qu'un des repères que l'on voit en premier lieu est le réfrigérant de l'ancienne usine sidérurgique de Colombelles? Et connaissez-vous l'histoire de cette entreprise, qui fut longtemps l'une des plus importante aciérie du nord de la France ? Plus étonnant, elle fut fondée avec des capitaux allemands à la veille de la guerre 1914-18. Et sa main d'oeuvre vint pour une part non négligeable de contrées lointaines, comme la Chine ou la Russie, ainsi que de Pologne et des campagnes normandes. L'historien Marc Pottier évoquera pour nous l'histoire de cette entreprise et de la commune qui s'est développée en liaison avec l'usine et les projets de valorisation de ce patrimoine industriel, autour de la Grande Halle de Colombelles.