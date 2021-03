La synagogue sur les ruines d'une église née en l'an Mille !!

La synagogue d'Angers a été construite sur les ruines d'une église millénaire. Comment l'architecte choisi , François Terrien , s'est il saisi de ce lieu pour bâtir un lieu de culte dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite architecturale.

Pierre Lazarus , membre du conseil d'administration de la communauté israeilite de Maine et Loire , décline les éléments indispensables au culte juif : lieu de dépôt de la thora ; du candélabre à sept branches ...

Construire un lieu de culte n'est pas un acte banal , car l'architecte est à la fois celui du dépassement et de la grandeur , de l'humilité et du mystère ."