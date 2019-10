Bienvenue dans votre émission" le patrimoine, ça se partage', animée par Laurence de Livois, déléguée des VMF, Vieilles Maisons Françaises.

Posséder un bien de prestige, c'est à la fois une chance et une lourde responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit d'un château et d'un vignoble. Aujourd'hui la question de la transmission est encore plus pointue qu'hier.

Laurence de Livois reçoit aujourd'hui Hubert & François de L'Espinay qui viennent résoudre cette épineuse question de la transmission du château de Nittray.