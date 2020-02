La Vendée, terre viticole ? Histoire et traditions de la vigne vendéenne

La Vendée n’apparait pas d’emblée comme une terre viticole, ce n’est pas le vin qui caractérise vraiment notre terroir, même si la prestigieuse reconnaissance officielle de l’appellation d’Origine Contrôlée a été conférée aux Fiefs Vendéens en 2011. Et pourtant. Un livre vient réajuster notre vision et réévaluer l’importance historique de la vigne sur notre territoire. Jusque dans les années 1960, la Vigne était partout en Vendée. Une vigne traditionnelle, très liée aux familles paysannes qui chacune possédait son rang de vigne et faisait son vin. Jusque dans les années 1950 on comptait, chose inconcevable aujourd’hui, près de 60 000 propriétaires de vignes sur notre département. Une tradition vigneronne, très ancienne, remontant à l’antiquité, densifiée au Moyen-Âge avec les baux à complant. Des contrats de locations, dont l’origine se perdait dans la nuit des temps, et que la Révolution a finalement érigés en droit de propriété.