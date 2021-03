La ville puante de Stendhal

Des récits anciens nous apprennent que Grenoble était autrefois, très souvent, une ville puante, une qualification qui fut reprise par Stendhal. Le tout-à-l'égout n' existant pas encore, bien des propriétaires d'immeubles vendaient le contenu des fosses d' aisance aux maraîchers, particulièrement nombreux à l'époque. Les vidanges étaient transportées alors dans des sceaux, dégoulinant dans les rues... Puis des entreprises de vidange se sont installées et déversent leurs produits récoltés dans un grand dépotoir, quartier de la Capuche. Et les maraîchers venaient acheter le la matière première pour leurs cultures. C'était un coin particulièrement nauséabonde. Et les odeurs se répandent souvent dans toute la ville...