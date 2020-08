Larguez les amarres ! - 17 septembre 2020 à 11:00

Yves Gaubert

Yves Gaubert, plaisancier et passionné par la mer, est journaliste maritime et auteur d’ouvrages sur le patrimoine maritime français, et en particulier, sur L’Hermione. Il a fait partie de l’équipe qui a créé le musée maritime de La Rochelle et est, aujourd’hui, rédacteur en chef de la lettre des amis du musée.