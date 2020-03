Le bâtiment historique de la faculté de médecine

Ce n'est qu'à partir de 1495, plus de deux siècles et demi après sa fondation, que la Faculté de médecine se vit affectée des locaux. Ils ont été d'abord situés sur le site actuel de la Panacée, avant qu'en 1793, sur l'initiative d'Antoine Chaptal, elle ne soit installé dans le bâtiment historique actuel. Celui-ci fut bâti en 1365 à la demande du pape Urbain V, pour héberger d'abord le monastère bénédictin Saint Benoît et Saint Germain, il devint palais épiscopal en 1536.