Le bidon de 5 litres et un record de vitesse pour l'éternité

On se croirait presque en Juin, tellement les rédacteurs de la Vie Mancelle et Sarthoise évoquent en ce moment le domaine automobile. Après la légendaire Porsche 917, Francis Landier et ses invités se penchent sur deux nouveaux articles tirés du N°465 qui font la part belle aux performances mécaniques.



" Un record pour l'éternité " , dans lequel Jacques-Henry Minier revient sur le record de vitesse sur le circuit des 24 heures du Mans, 405km/h, un record toujours inégalé. Et, en compagnie de Didier Béoutis, on se penche sur une compétition automobile où pour le coup il n'est plus question de record de vitesse, " Le bidon de 5 litres à la Ferté-Bernard ".