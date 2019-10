Le bocal à sangsues : un objet de curiosité de la pharmacie

Un seul chiffre donne l’ampleur de la culture et de l’usage de la sangsue en France : à la fin du XIXe siècle, plus de cinquante millions de sangsues médicinales peuplaient les mares et les étangs français et plus de la moitié a été pêchée et a fini sa vie dans un bocal ! Couramment utilisées en médecine, elles ont été remboursées par la Sécurité sociale jusqu'en 1972 !