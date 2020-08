Sur les hauteurs de Saint-Jean-Bonnefonds, se situe le centre équestre du Culty. Nous y sommes accueillis par Pascal Peyrache, son créateur, qui depuis 20 ans a d'abord développé sur la ferme familiale un élevage de pur-sang arabe renommé avec lequel il fut vice-champion de France. Depuis plusieurs années, il lance dans notre région une activité ludique et spectaculaire : le tri de troupeaux à cheval, inspiré des traditions américaines ! Une épreuve qui exige vitesse, précision, coordination du cavalier et du cheval, dans une ambiance conviviale et sportive. C'est au centre de la carrière, entourés des vaches, des chevaux et des cavaliers que nous vous emmenons maintenant Et les projets ne manquent pas pour Pascal avec la construction d'un vaste manège couvert permettant la pratique de nombreuses activités équestres tout au long de l'année. Décidément à Saint-Jean-Bonnefonds les entrepreneurs ont du talent !