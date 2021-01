Le CETA de l'Orne, un lieu singulier pour sauver l'abeille noire 3/5

Cette semaine, nous nous intéressons à l'abeille noire, une espèce endémique normande menacée pour différentes raisons. Dans le Perche un centre d'études préserve ces butineuses essentielles à la biodiversité. C'est ce CETA de l'Orne que nous vous faisons découvrir. On y retrouve Jérémie Loizeau et son conservateur, passionné et intarissable, Raymond Daman.