Le château de Cinq-Mars

Un monument en péril

Posséder un château fort c'est à la fois une chance et une lourde responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit d'un lieu chargé d'histoire et que certaines parties menacent de tomber en ruines.

Laurence de Livois des VMF reçoit Louis-Paul et Gilda Untersteller, propriétaires du site et qui font appel à votre générosité.