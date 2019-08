Le Chateau de la Lorie, l'histoire racontée par Etienne Wacquet

Etienne Wacquet, conservateur départemental des objets d'art, et Acédémicien angevin, vient de mettre le point final à un livre sur "le château de la Lorie". Situé à segré, dans un parc merveilleux, La Lorie a connu des agrandissements successifs, et la construction d'écurieS qui, dès la fin du XVIII ème siècle, accueillaient des chevaux de course anglais.