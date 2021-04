le château de Marcilly sur Maulne

"Le château de Marcilly, un château en majesté qui annconce le grand siècle"

Dominant le village et la vallée de la Maulne le château de Marcilly déploie ses façades majestueuses qui préfigurent le siècle de Louis XIV. Construit à la fin des guerres de religion violentes dans cette région à la limite de l’Anjou et de la Touraine, il garde aussi des aspects défensifs comme ses douves très profondes. Sa visite guidée par la propriétaire Marguerite Wanecq permet d’admirer les tapisseries XVIIème des salons, les somptueux décors peints à l’ambiance très italienne de la grande salle, les mangeoires en marbre rose des écuries. On se laisse séduire par l’histoire peu banale de "la Diablesse » et l’on termine la visite par le chef d’oeuvre que constitue la "chapelle-refuge".