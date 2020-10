Le Christ et l'abbé Ména, une icône bien connue des chrétiens

C’est une image ultra célèbre mais peu connaissent son histoire. Cette œuvre provient de Moyenne-Égypte, du monastère de Baouit. Elle a été redécouverte par un chercheur français, Jean Clédat, en 1901. Il s’agit d’un carré de bois peint de 57 cm. C’est l’unique icône copte du musée du Louvre.

L’un des personnages du tableau s’appelle Ména. Dans les tableaux coptes il n’est pas rare qu’on précise le nom des personnages représentés. Sur le ciel orange se détache en brun Apa Ména supérieur puis le no Ména juste à côté de son épaule. Mais qui est cet homme qui porte une barbe grisonnante, une tunique brun jaune et un manteau blanc ? Il tient dans la main gauche un rouleau et de la main droite il esquisse un geste de bénédiction. Sa tête est ornée par un nimbe jaune. Il marche pieds nus sur une végétation surgie du désert.

Il s’agit d’un saint copte. C’est un ermite, martyr et thaumaturge qui a vécu à la fin du IIIe siècle. Ses parents s’appelle Eudoxios et Euphémie, le couple est stérile. Euphémie pleure et prie pour avoir un enfant devant une icône de la Vierge, l’image lui répond Amen et quelques temps après elle tombe enceinte. Elle appellera son bébé Mena, c’est-à-dire l’anagramme d’amen. À 15 ans, le jeune Ména devient militaire dans l’armée romaine mais à 18 ans, changement de vie, il décide de devenir ermite. Il est martyrisé avant ses 25 ans. Mais la vie fabuleuse de Ména ne s’arrête pas là. Son corps est recueilli par des chrétiens il est transporté à dos de chameau. À un moment les chameaux, qui sont des vraies têtes de mules s’arrêtent, c’est dans ce lieu qu’est fondé le monastère d’Abu Ména.

Il y a d’autres personnages dans cette icône. Il y en a un, son nom aussi est inscrit : sauveur. Il s’agit donc du Christ, d’ailleurs on peut le reconnaitre facilement son nimbe porte une croix. Il met sa main sur l’épaule de Ména, dans l’autre il porte un livre richement orné. Il a une barbe et une moustache brune et les yeux cernés de noirs typiques de l’art copte.

Cette icône est au centre de l'Église de la communauté de Taizé. Cette dernière y voit la représentation de l’amitié de Jésus pour les hommes. A tel point qu’on appelle parfois cette image le Christ et son ami Ména. Je voudrais vous citer quelques mots de Frère Aloïs sur cette image : "il y a ici une icône qui exprime cela, l’icône de l’amitié. Elle est du sixième siècle et vient d’Afrique du Nord, de l'Égypte. Nous y voyons le Christ mettre sa main sur l’épaule de son ami pour marcher avec lui, pour l’accompagner. Tous, nous pouvons nous reconnaître dans cet ami du Christ. Si, ressuscité, le Christ est invisible à nos yeux, nous pouvons pourtant nous confier à sa présence. Il accompagne chaque être humain sans exception. Regarder cette icône, c’est déjà une prière qui nous unit à Dieu."

On peut voir Le Christ et l’abbé Ména peint au VIIIe siècle en Égypte au musée du Louvre dans la fabuleuse section de l’art copte juste à côté de l’église sud de Baouit.