Le dernier duel de Grenoble

S'opposait sur un terrain vague près du Drac deux fortes personnalités régionales; l' ex député socialiste Zevaes et Joseph Bresson, secrétaire général du petit Dauphinois.

Pareil événement ne s'était pas produit en France depuis longtemps; il attira bien des curieux et bon nombre de journalistes.

C'est Joseph Bresson qui, se sentait feusé par les troupes de Zevaes, qui avait provoqué le duel au pistolet et à l' épée, si les balles tirées n'atteignent pas l' objectif. Finalement, Zevaes fut légèrement blessé à une main et son adversaire déclaré vainqueur.

Mais les deux hommes vont s' affronter pendant longtemps encore. Mais cette fois-ci à coups de plumes... dans les journaux respectifs...