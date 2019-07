Le festival Eurocuivres 2019

C'est un rendez-vous devenu incontournable dans le monde des cuivres et des percussions. Le Festival Eurocuivre dans le pays de Montbéliard à 20 ans cette année. Ce rendez-vous accueille chaque jour 150 stagiaires instrumentistes pour des temps de formations, rencontres et répétitions. Et chaque soir ce sont des concerts gratuits ouverts à tous qui sont distillés dans divers lieux de la région de Montbéliard.