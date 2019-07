Le grand prix de l'ACF de 1906, 2ème partie

Cette semaine dans Carrefour du Maine, pour ce troisième numéro de l'émission " L'Automobile en Sarthe ", Hervé Guyomard et Nicolas Pelletier reçoivent une fois de plus Grégory Pottier. Ensemble, ils reviennent sur le Grand prix de l'ACF de 1906, et sur la genèse de ce qui deviendra plus tard les 24 heures du Mans.