Le Grand Schisme d'Occident 2/2

A partir de 1378, par suite de circonstances historiques, deux personnages se disputent la dignité de pape : Urbain VI et Clément VII.



Le premier réside à Rome et le second en Avignon. Les nations catholiques se divisent entre les deux prétendants.



La première élection d’un troisième personnage pour les départager est pire que le mal, puisqu’on se retrouve avec trois papes.



Il faudra attendre le concile de Constance (1414-1418) pour qu’un nouveau pape incontesté soit élu, les trois autres étant déposés, et que l’on retrouve l’unité de l’Occident chrétien.