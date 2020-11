Le Grand Séminaire de Strasbourg pendant la dernière guerre

"Après avoir occupé l'Alsace contre tout droit, les nazis ont supprimé le Concordat, pris possession des bâtiments du Grand Séminaire et y ont installé le Ministerium des Kultus und Unterrichts.



Les séminaristes qui ont dû partir en évacuation en 1939, ont pu poursuivre leurs études à Clermont-Ferrand, et vivre dans le Séminaire replié à Royat sous la direction de l'abbé Elchinger.



Les autres, restés en Alsace, ont dû aller suivre les cours de théologie à Fribourg-en-Brisgau, où ils étaient hébergés au Collegium Borromaeum sous la direction de Wendelin Rauch, futur archevêque du lieu. Après leurs quatre années de théologie, ils revenaient en Alsace, à Saint-Thomas à la Robertsau, pour une année de formation pastorale, sous la direction de Mgr Boehm.



L'exposé se poursuit avec l'évocation du triste sort de la bibliothèque qui a dû céder la place à une bibliothèque administrative allemande et aux archives du Ministerium."