Le Haras du Pin, le petit Versailles du cheval 1/5

C'est un lieu voulu par le Roi Soleil à la gloire du cheval. Et si le Haras national du Pin, dans l'Orne, n'assume plus la mission originelle de sélection des meilleurs étalons, tout ici résonne encore"cheval".



En pleine reconversion, le lieu magique au cœur d'un domaine de 1100 hectares, mise sur le sport équestre de haut-niveau, sur le tourisme et la culture. Visite du plus vieux haras royal de France dont l'histoire n'est pas prête de s'arrêter.