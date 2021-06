Le Haras du Pin, le petit Versailles du cheval 2/5

Le Haras est un petit joyau architectural, c'est aussi un lieu important du sport équestre. Des compétitions nationales et internationales y ont lieu avec en ligne de mire les futurs jeux olympiques.



Trois "carrières" permettent d'accueillir les différents concours ouverts aux cavaliers professionnels mais aussi amateurs. On rejoint Florence de Robillard sur la piste Furioso du nom du célèbre étalon à l'origine d'une lignée exceptionnelle d'étalons français et qui passa une bonne partie de sa vie au Pin.