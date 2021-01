Le Mans, entre guerres et paix

En 2021, Le Mans célébrait le 150e anniversaire d'une bataille oubliée, perdue et pourtant déterminante pour la Troisième République naissante.

Avec Laurena Salion, guide conférencière à la Maison du Pilier Rouge au Mans, nous revenons en 1870 et 1871, dans les pas des soldats de cette guerre peu souvent évoquée et de son issue décisive au Mans.

Au-delà de 1871, Le Mans est marqué par plusieurs conflits que vous pourrez découvrir avec la Maison du Pilier Rouge, entre guerres et paix.