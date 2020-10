Le Mausolée des Ducs de Brissac

A l'heure où les cimetières se couvrent de fleurs, et où l'on redécouvre ce que fut l'art funéraire, nous avons choisi de vous faire voir un monument privé, très particulier et très beau.

Il s'agit du Mausolée des Ducs de Brissac. Du château, on n'en voit que la colonnade classique, entre les arbres du parc. Mais arrivé sur les lieux, on découvre une architecture valorisée par le paysage environnant. Guy Massin Le Goff décrit la construction de ce lieu, le dernier enterrement qu'il a suivi avant que le Marquis Charles André de Brissac ne décline ce que ce Mausolée signifie pour lui et sa famille.