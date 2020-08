Le mont des Avaloirs - Parc régional

Au cœur du parc régional naturel Normandie Maine, un des 46 parcs français classés, le mont des Avaloirs doit sans doute son nom à son relief : des terres sur les pentes des vallées . Situé entre entre ciel et terre, il offre un paysage bocager et forestier et bien d’autres surprises encore. Laissons nous guider par Hélène Lelou en compagnie d’Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.