Le mouvement cobra - expo alechinsky aux beaux arts

Pierre Alechinsky est un artiste belge connu pour être le fondateur du groupe avant-gardiste CoBrA dans l’Europe d’après-guerre. Aux côtés de Karel Appel et Asger Jorn, Alechinsky forme le mouvement sur les principes de Jean Dubuffet et de l’art brut, inspiré par sa liberté et sa nature expressive issues des contraintes artistiques traditionnelles. Né le 19 octobre 1927 à Bruxelles en Belgique, le peintre et illustrateur étudie à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Décoratifs, puis s’installe à Paris. Un voyage au Japon en 1955 l’incite à intégrer les procédés traditionnels de la calligraphie japonaise dans ses œuvres.