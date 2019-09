Le musée de la résistance et de la déportation à Nantua

Le musée de la résistance et de la déportation de Nantua dans l'Ain a été rénové en 2017. Situé dans l'ancienne prison de la ville, il propose un parcours vivant et accessible sur la sde guerre mondiale dans l'Ain et en France

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’exposition temporaire « S’exiler pour survivre. Passages clandestins des Juifs en Suisse »