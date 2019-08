La rencontre les artistes et la nature fait le plus souvent bon ménage. En effet, certains peignent la forêt, d'autres s'inspirent de la mer... Et d'autres nous font voyager en amenant directement la nature à nous ! C'est le cas de Michel Maurice qui, toute sa vie, s'est inventé des histoires autour des morceaux de bois et racines qu'il collectait. Ses oeuvres sont aujourd'hui exposées dans le Musée des 1001 racines, d'où Laurent Tortelier nous envoie une belle carte postale !