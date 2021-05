Le patrimoine vestimentaire, de branché à rebelle

L'habit ne fait pas le moine ! dit on. François Hourman , enseignant chercheur à l' université d'Angers, prouve au contraire que selon son habit, on s'inscrit dans une histoire familiale et sociale. Ou on la rejette. Il dévoile les dessus ou dessous de nos patrimoines vestimentaires. Avec d'autres chercheurs angevins, il participe à un colloque international sur le thème : " vêtements :modes et resistances ".