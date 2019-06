Le pèlerinage vers Compostelle par le Bas-Poitou ou l'histoire oubliée

Il existe une histoire bas-poitevine du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Elle est en train d’être découverte, écrite. Des objets archéologiques, des sculptures ou des graffitis sur les églises vendéennes comme celles des Essarts ou Notre Dame de Fontenay évoquent ce pèlerinage millénaire. On l’a oublié, mais des générations de bas-poitevins, ou de bretons passant par la Vendée, ont emprunté de vieux chemins antiques, de prieurés en abbayes, de maisons-Dieu en ponts, guets sur la Sèvre, ou embarcadères à Talmont ou à Beauvoir. Les pèlerins les plus aisés partaient ainsi des ports poitevins vers Compostelle par la voie océane. Je vous propose d’enquêter sur cette histoire oubliée et sur les traces de ce patrimoine jacquaire.