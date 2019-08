Le potager et le parc du château d'Epiré font l'objet des soins les plus attentifs de la part de leurs propriétaires, M. et Mme Bizard que nous écoutons. Respectant le plan des plantations et des tracés de 1839, ils poursuivent avec passion et enthousiasme le maintien d'un ensemble à découvrir. Régulièrement ouvert à la visite, le parc et le potager sont devenus des incontournables des amoureux du patrimoine et de la nature.