Le Potager Flottant : micro ferme aquaponique à Castelnaudary

La 1ere ferme aquaponique en Occiatanie



Mathias & Marion



Le Potager Flottant, c'est avant toute chose une grande aventure.

Après plus d'une dizaine d'années passées dans les bureaux et les bouchons, nous avons fait le pari en 2017 de changer de vie et d'embarquer toute la famille vers de nouveaux horizons. Avec trois jeunes enfants dans les valises, nous avons déménagé à Castelnaudary pour reprendre des serres horticoles, et nous voilà !



www.lepotagerflottant.fr



Le Potager Flottant, 220 av. Maquis Montagne Noire 11400 Castelnaudary

Tel : 06 43 86 48 75