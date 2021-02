Le premier moteur à Hydrogène

Chauffeur aux ETS JOYA à Grenoble pendant la guerre de 14-18, Jean Alix se rendait souvent à Pont-de-Claix pour chercher des bouteilles d'hydrogène, utilisées dans son entreprise. Il se rendit compte qu'en employant ces bouteilles chez JOYA, l'hydrogène provoquait souvent des explosions. Il se dit : mécaniquement, on devrait pouvoir utiliser cette puissance. Et il mit au point le tout premier moteur à hydrogène, l'adaptant sur son camion. Et il roula avec ce nouveau carburant pendant des années, déposant un brevet. Mais son invention ne connut pas le succès, l'hydrogène pouvant se montrer dangereux.