Le Sacrifice de la fille de Jephté

Une histoire méconnue et dramatique qui se trouve dans le livre des juges. L’histoire d’un père et de sa fille unique. Jephté, le père, est un général hébreu, il part combattre les Ammonites. Avant le départ de ses troupes il fait le vœu d’offrir en sacrifice la première personne qui viendrait à sa rencontre lors de son retour. Il revient victorieux avec son armée mais malheureusement c’est sa fille qui accourt au-devant de lui en dansant. Son père lui explique sa promesse, la fille de Jephté demande à son père d’accomplir sa promesse mais aussi de lui laisser du temps pour pleurer sa virginité. Elle part donc dans la montagne avec ses amies. D’ailleurs cette scène a donné lieu à des tableaux déchirants.

Le chapitre 11 du livre des juges se finit comme ça : "Les deux mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu’il avait prononcé. Elle ne s’était pas unie à un homme. Et c’est une coutume en Israël que, d’année en année, les filles d’Israël aillent honorer la fille de Jephté de Galaad quatre jours par an". Ce texte reste ouvert à interprétation d’aucun suggère que la fille de Jephté est affectée au service de Dieu au temple, l’autre interprétation est que la fille de Jephté est bel et bien immolée par son père. C’est cette dernière interprétation qui est peinte sur l’œuvre d’aujourd’hui.

Au centre du tableau il y a une très jolie jeune femme, à la peau très pale. Elle est à genoux sur une sorte d’estrade, sa tête repose sur un billot recouvert d’une lourde tenture verte. À l’arrière-plan on voit une ville, mais aussi des drapeaux et des soldats. Toutes les femmes du tableau détournent les yeux de la scène principale, sauf une qui fixe le cou de la fille Jephté effrayée.

Jephté domine toute la composition pyramidale du tableau. Il est debout, sa main sur la tête de sa fille, de l’autre il brandit un couteau. Il regarde vers le ciel, en implorant un miracle. On sent son déchirement entre le fait de tenir sa promesse à Dieu et celui de de voir immoler sa fille. Des serviteurs portent des grandes jarres dans lequel fument de l’encens qui monte vers le ciel. Le tableau est crépusculaire et dramatique, tous les personnages et les spectateurs sont suspendus au geste de Jephté, va-t-il ou non immoler sa fille ?

L'œuvre est le Sacrifice de la fille de Jephté peint par Thomas Blanchet, un peintre lyonnais. Ce tableau a été peint vers 1670-1680 qui est conservé au musée des Beaux-arts de Lyon, il faisait pendant à la mort de Didon. Vous pourrez donc le voir dès la fin du confinement.

