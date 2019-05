Tout ce qui est vivant, dans la peinture traditionnelle, est couvert d’une couleur de terre : la peau des personnages, les animaux, les montagnes, les arbres comme la mer. Cela a plusieurs significations symboliques très riches. La plus importante est qu’il n’y a pas d’un côté les humains, et de l’autre les animaux et encore plus loin la nature. Nous sommes la nature.

Lien : www.icones-lamour.com