Le siège de Strasbourg en 1870

Sans pandémie, nous aurions fait mémoire du 150ème anniversaire de la guerre de 1870 dont un des événements marquants dans notre région, fut le siège de Strasbourg !



En effet, entre le 8 août et le 28 septembre 1870, Strasbourg fut assiégé par l’armée allemande !



D’après certains journaux de l’époque, Strasbourg n’est plus qu’un monceau de ruines et de cadavres…Les statues de Kléber et de Gutenberg ont été endommagées ; la cathédrale elle-même a eu sa part de bombes…



Que s’est-il donc réellement passé ? Au milieu de ce champs de souffrances et de larmes, il y eut pourtant des gestes d’humanité et d’amitié ! Examinons donc les événements au plus près !